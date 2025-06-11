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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تناول ملعقة صغيرة منها يقيك من مرض السكري النوع الثاني وأمراض القلب

تناول معلقة صغيره منها ..تقيك من مرض السكري النوع الثاني وأمراض القلب
تناول معلقة صغيره منها ..تقيك من مرض السكري النوع الثاني وأمراض القلب
أسماء عبد الحفيظ

اتُهمت الزبدة بأنها العدو الأول لصحة القلب وضبط السكر في الدم، وهذا يعتبر اعتقاد خاطئ لدي الكثير، لتأتي الدراسات الحديثة لتعيد المفهوم من جديد، لتكشف عن سر الخمسة جرامات السحرية، وكيف تحولت الزبدة من غذاء محظور إلى عنصر قد يساهم في حمايتنا من مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب؟

أظهرت أبحاث جديدة أن تناول كميات معتدلة وصغيرة من الزبدة، بمعدل 5 جرامات يومياً، أي أقل من ملعقة صغيرة، قد يحمل فوائد صحية غير متوقعة.

دراسة علمية تقلب الموازين

بحسب دراسة نُشرت في مجلة Nutrition & Diabetes وأجراها باحثون من جامعة هارفارد، تم تتبع عادات أكثر من 100 ألف شخص على مدار سنوات طويلة، حيث لوحظ أن الأشخاص الذين تناولوا كميات صغيرة من الزبدة يومياً، انخفض لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 4% مقارنة بمن تجنبوها تمامًا، كما لوحظ انخفاض طفيف في معدلات أمراض القلب.

لماذا 5 جرامات تحديداً من الزبدة؟

تناول معلقة صغيره منها ..تقيك من مرض السكري النوع الثاني وأمراض القلب

تشير التحليلات إلى أن الجسم يحتاج إلى كميات ضئيلة من بعض أنواع الدهون المشبعة لدعم وظائف هرمونية معينة، وصحة الخلايا، وتحسين امتصاص بعض الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامينات A وD وE وK.

ضغط الدم


كما تحتوي الزبدة الطبيعية غير المعالجة على:

  • أحماض دهنية قصيرة ومتوسطة السلسلة سهلة الهضم.
  • حمض البوتيريك الذي يدعم صحة الأمعاء ويقلل الالتهابات.
  • فيتامين K2 الذي يساهم في حماية القلب والشرايين.

الاعتدال فى تناول الزبدة

تناول معلقة صغيره منها ..تقيك من مرض السكري النوع الثاني وأمراض القلب

 بالرغم من فوائد الزبدة، يحذر الأطباء من المبالغة في تناول الزبدة، إذ يبقى الاعتدال هو العامل الحاسم، الجرعات الصغيرة اليومية لا تتسبب في ارتفاع الكوليسترول أو تراكم الدهون بالشرايين، بل قد تساهم في التوازن الغذائي وتعزيز الصحة العامة ضمن نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

المستفيد الأكبر من الأشخاص الذين يتناولون الزبدة هم:

يستفيد بشكل خاص من تناول الكميات المعتدلة من الزبدة الفئات التالية:

  • من لديهم مقاومة إنسولين معتدلة.
  • من يتبعون أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات.
  • من يبحثون عن بدائل طبيعية للدهون الصناعية والمكررة.
  • كبار السن الذين يعانون من مشاكل امتصاص الفيتامينات.

انتبه: ليست كل الزبدة واحدة

من المهم التفريق بين أنواع الزبدة لمعرفة الزبدة المفيدة للصحة والأخري التي لا يفضل تناولها:

  • الزبدة الطبيعية البلدية المصنوعة من حليب أبقار تغذت على الأعشاب.
  • الزبدة التجارية التي قد تحتوي على إضافات أو نسب عالية من الصوديوم.
  • الزبدة الطبيعية هي التي تمنح الفوائد الصحية الأكبر وتقلل من المخاطر.
الزبدة العدو الأول لصحة القلب العدو الأول لصحة القلب وضبط السكر السكتات الدماغية الجسم صحة الأمعاء حماية القلب والشرايين التوازن الحبوب الكاملة فوائد الزبدة مرض السكري النوع الثاني أمراض القلب الدهون الصحية الزبدة والسكر أطعمة صحية مفاجئة

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