طريقة عمل البيض الفرنساوي

البيض الفرنساوي (أو "البيض على الطريقة الفرنسية") هو عادة يشير إلى "البيض المخفوق على الطريقة الفرنسية" ويتميّز بقوامه الكريمي والناعم، ويُحضّر ببطء مع التحريك المستمر. إليك الطريقة التقليدية:

مقادير البيض الفرنساوي (لشخصين):

4 بيضات

1 ملعقة كبيرة زبدة (غير مملحة إن أمكن)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة كريمة طبخ (اختياري، يعطي طراوة أكثر)

خضار مختلف

خبز توست محمّص للتقديم

الطريقة:

كسر البيض:

اكسر البيض في وعاء صغير، ثم اخفقه جيدًا باستخدام شوكة أو مضرب يدوي حتى يتجانس الصفار مع البياض تمامًا.

الطهي:

في قدر صغير غير لاصق (أو مقلاة ذات قاع سميك)، ضع الزبدة على نار هادئة جدًا حتى تذوب دون أن تحترق.

صب البيض المخفوق فوق الزبدة.

التحريك المستمر:

استخدم ملعقة خشبية أو سباتولا وابدأ بالتحريك ببطء وباستمرار. لا تترك البيض دون تحريك.

الهدف هو أن يُطهى البيض ببطء ليبقى ناعم وكريمي، وليس جافًا أو مفتتًا مثل البيض المخفوق العادي.

التحكم بالحرارة:

إذا بدأت الحرارة ترتفع كثيرًا، يمكنك رفع المقلاة مؤقتًا من على النار مع الاستمرار في التحريك، ثم إعادتها.

اللمسة النهائية:

عندما يصل البيض لقوام كريمي شبه متماسك (يشبه الريزوتو في القوام)، أطفئ النار.

أضف رشة ملح، فلفل، وإذا أردت، ملعقة كريمة أو قطعة صغيرة زبدة إضافية لمزيد من النعومة.

التقديم:

قدّمه فورًا فوق خبز محمّص، ويمكن تزيينه بأعشاب طازجة مثل البقدونس أو الثوم المعمر. نصائح:

لا تفرط في طهي البيض حتى لا يصبح جافًا.

يُفضل استخدام حرارة منخفضة جدًا لطهي بطيء وناعم.

يمكن إضافة الجبن المبشور (مثل البارميزان) في النهاية لمذاق غني.