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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسم طفلك بعد تمرينات السباحة؟

السباحة
السباحة
ريهام قدري

تمرين السباحة للأطفال له فوائد عديدة تشمل الجوانب الجسدية، النفسية، والاجتماعية. إليك أبرز الفوائد:

 الفوائد الجسدية:

1. تقوية العضلات والمفاصل: السباحة تعمل على تحريك معظم عضلات الجسم بلطف، مما يساعد في تقويتها دون إجهاد المفاصل.


2. تحسين صحة القلب والرئتين: تعتبر السباحة تمرينًا هوائيًا ممتازًا يعزز كفاءة الجهاز التنفسي والدورة الدموية.


3. زيادة المرونة والتوازن: الحركات في الماء تطور مرونة الطفل وتوازنه الجسدي.


4. تحسين القدرة على التحمل: يساعد السباحة في بناء اللياقة العامة وزيادة طاقة الطفل.


5. المساهمة في النمو الصحي: السباحة تعزز من نمو العظام وتحفز الشهية والنوم الصحي.

 الفوائد الذهنية والنفسية:

1. تعزيز الثقة بالنفس: تعلم السباحة يعطي الطفل شعورًا بالإنجاز والسيطرة.


2. تقليل التوتر والقلق: النشاط في الماء يساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج.


3. تحسين التركيز والانتباه: ممارسة السباحة بانتظام قد تنعكس إيجابًا على الأداء الدراسي.

الفوائد الاجتماعية:

1. تعليم مهارات التعاون: من خلال الدروس الجماعية أو التمارين التفاعلية.


2. بناء صداقات: السباحة بيئة جيدة للاندماج الاجتماعي.


3. تعلم الانضباط والالتزام: خاصة في سياق تدريبي منظم.

 فوائد إضافية:

تعليم مهارات السلامة المائية، وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب حوادث الغرق.

مناسبة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أن الماء يقلل من الضغط على الجسم ويوفر بيئة داعمة.


 

السباحة سباحة الاطفال سباحة

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