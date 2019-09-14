نائب وزير التعليم : مكتبي مفتوح لجميع معلمي مصر بدون وسيط

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أن مكتبه مفتوح لجميع معلمي مصر بدون أي وسيط .



وقال عمر في تصريحات له عبر جروب تمرد معلمي قنا عبر تطبيق واتس آب : أن هناك وسيلة تواصل مع مكتبي عبر موقع الوزارة.



وأضاف قائلا : أعقد لقاء اسبوعيا مفتوحا بديوان عام الوزارة ، إلى جانب الجولات التي أقوم بها على فترات بجميع محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لتقليل مشقة السفر على الزملاء المعلمين .



وأضاف عمر : نحاول دائما أن نصل لجميع المعلمين لكي نساعد في علاج أي موضوع و رفع أي ظلم.

