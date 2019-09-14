ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب وزير التعليم : مكتبي مفتوح لجميع معلمي مصر بدون وسيط

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:22 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أن مكتبه مفتوح لجميع معلمي مصر بدون أي وسيط .

وقال عمر في تصريحات له عبر جروب تمرد معلمي قنا عبر تطبيق واتس آب : أن هناك وسيلة تواصل مع مكتبي عبر موقع الوزارة.

وأضاف قائلا : أعقد لقاء اسبوعيا مفتوحا بديوان عام الوزارة ، إلى جانب الجولات التي أقوم بها على فترات بجميع محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لتقليل مشقة السفر على الزملاء المعلمين .

وأضاف عمر : نحاول دائما أن نصل لجميع المعلمين لكي نساعد في علاج أي موضوع و رفع أي ظلم. 

ترشيحاتنا

أدوات مكياج.. شاهد| ديانا حداد بملامح مختلفة

تامر عاشور يحيي أول حفل بعد خطوبته من ملكة جمال الكون

"والله هذا كذب وافتراء" .. الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن .. شاهد

بعد تسجيله لهدف.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ

بعد تسجيل هدفين.. إحصائية رهيبة لـ ساديو ماني

أحمد موسى يكشف سر اجتماع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في تركيا اليوم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور

بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور