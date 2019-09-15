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خبير استراتيجي: الإخوان المنضمون لداعش يتجاوزون 230 ألف فرد .. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:14 ص
داعش
داعش
عمرو ممدوح
قال أحمد عليبة رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن الفرد الإرهابي يتحول إلى عائلة إرهابية، مشيرا إلى أن عدد أفراد الإخوان المنضمين لتنظيم داعش يتجاوزون 230 ألف فرد.

وأضاف في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن هذا الرقم قابل للزيادة، وظاهرة الإرهاب في ازدياد، وتأخذ أشكالا وأنماطا مختلفة، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية تشهد تطورا هيكليا في التكنولوجيا والتسليح.

وأوضح رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أن تمويل التنظيمات الإرهابية أيضا أصبح يتخذ شكلا جديدا، خاصة بعد الاتجاه لاستخدام العملات الالكترونية مثل البيت كوين.

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