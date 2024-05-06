القاهرة الإخبارية: معبر رفح يعمل بكامل طاقته رغم قصف الاحتلال لمخزن المساعدات

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن معبر رفح مازال يفتح أبوابه على مدار 24 ساعة لحركة المسافرين والمصابين، رغم المشهد الذي خلفه الاحتلال نتيجة قصف مخازن الطعام بالجانب الفلسطيني وتصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان الذي تم التعامل معه على الفور التعامل عن طريق المساعدة المصرية وهرعت العديد من السيارات الخاصة بالحماية المدنية وتم التعامل على الفور وإخماد النيران.

وأضاف "عماد"، خلال رسالة على الهواء، أنه بعد القصف بلحظات تم رصد دخول الحافلات من الجانب الفلسطيني إلى معبر رفح المصري، منوها بان هذه الحافلات تخطى عددها 10 حافلات تقل العديد من المسافرين والذين أتوا من قطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني وتم دخولهم بالفعل إلى معبر رفح المصري.

وتابع: "هذه الحافلات تعج بالعديد من الأسر سواء من النساء أو الأطفال أو الشيوخ والأمتعة الخاصة بهم، كل ذلك تم التعامل معه في معبر رفح من خلال اللوجستيات التي وفرتها السلطات المصرية داخل معبر رفح، ورغم هذه التوترات والغارات المتقطعة التي نستطيع أن نرصدها من هنا إلا أن معبر رفح مازال يستقبل العديد من المغادرين والمسافرين ".