مفاجأة.. صهر زين العابدين بن علي يخوض الانتخابات الرئاسية في تونس

علم " صدي البلد " ان مغني الراب كريم الغربي والمعروف بـ كادوريم، صهر رئيس تونس الراحل زين العابدين بن علي سوف يخوض الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة 2024 ، وهي الانتخابات الرئاسية الـ12 في تونس و الـ3 بعد الثورة والتي من المرتقب أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية الـ8 في تاريخ البلاد لولاية مدتها 5 سنوات.

وأكدت مصادر مقربة من مغنى الراب كادوريم، انه سيخوض للانتخابات الرئاسية في تونس المقرر اجراؤها في الاشهر القليلة المقبلة، لافتا إلى أن كادوريم قرر خوض الانتخابات الرئاسية بعد مطالبة الكثير من المواطنين التونسيين والمقربين منه بخوض الانتخابات وذلك بعد ظهور نتيجة الاستطلاع الذي اجرى في الشارع التونسي عن اقرب المرشحين للرئاسة والذي تفوق فيه كادوريم عاى عدد من المرشحين المحتملين وكان من الثلاثة الاوائل في الاستطلاع .

واضافت المصادر ان كادوريم أنخرط في العمل التطوعي والخيري في تونس منذ فترة كبيرة لمساعدة الفقراء والمحتاجين من الشعب التونسي .

في السياق ذاته لم يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حتي الان نيته الترشح لولاية ثانية، مؤكدا أن الترشح ليس طموحا له وهي مسألة لا تشغله حاليا وستطرح في وقتها.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانتخابات الرئاسية في بلاده ستتم في موعدها.

كما أكد الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري انه سيتم اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في سبتمبر أو أكتوبر 2024.

وفي المقابل اعلن 7 مرشحين نيتهم الدخول للسباق الانتخابي الرئاسي، وهم الناشطة السياسية ألفة الحامدي والسياسي لطفي المرايحي والوزير الأسبق في نظام بن علي منذر الزنايدي ورجل الأعمال والإعلامي نزار الشعري والسياسي المستقل الصافي سعيد.