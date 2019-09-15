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رياضة

ملخص مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد .. ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:59 ص
صدى البلد
ريهام بكير
حقق ليفربول انتصارًا مهمًا بنتيجة 3-1، على ضيفه نيوكاسل يونايتد، امس ، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، في معقله "أنفيلد".

وسجل ساديو ماني هدفين لـ ليفربول في الدقيقتين 28 و 40، والدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 71، بينما سجل يترو فيليمز هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 7.

استطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثالث لـ ليفربول، بعد تمريرة أرسلها "مو" إلى روبيرتو فيرمينو، ليعيدها البرازيلي للفرعون المصري بكعب رائع، أسفر عن هدفا بتوقيع صلاح.

وانتهت نتائج اليوم الأول من الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي بمباراتي والتي شهدت فوز ليفربول بثلاثية فيما فشل مانشيستر سيتي في تحقيق الفوز على نوريتش سيتي .

وشهد أمس السبت مباريات كان أبرزها فوز توتنهام علي بيرنلي إضافة إلى اكتساح توتنهام ضيفه كرستالا بلاس برباعية ، فيما حقق مان يونايتد فوزًا بهدف دون رد على ليستر سيتي.

وجاء ترتيب الدوري الانجليزي كاملا كالآتي :

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