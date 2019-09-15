الأهلي يكشف التفاصيل .. كل ما تريد معرفته عن مرض وعلاج مؤمن زكريا

قال مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابته "نفسية"، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.



وأضاف مؤمن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر، إنه بعد الإصابة وابتعاده لمدة وصلت لـ6 أشهر، ومرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.



وأوضح أنه سيسافر ألمانيا للعلاج، لمعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، مضيفا: " لا أتدرب، 6 شهور مرت عليّ من الضغط" ، إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة.. الأشعة لم تُظهر شيئا ولكني أشعر بوجع".



واختتم: "واجهت أحداثا كسرتني، في ظل ابتعادي عن الملاعب والتدريب وأصدقائي، والجماهير التي أعشقها وتعشقني".



ومن جانبه كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن علاج مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تتراوح تكلفة الجلسة الواحدة بين 2 إلى 3 ملايين جنيه.



وأضاف حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النادي الأهلي سيتكفل بعلاج مؤمن زكريا، موضحا أن عدد الجلسات التي قد يحصل عليها مؤمن زكريا تصل إلى حد 5 أو 6 جلسات.



واختتم، أن إنبي عرض التكفل بعلاج مؤمن زكريا بوصفه أحد أبنائه والزمالك أيضا عرض أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة علاج مؤمن زكريا باعتباره لعب ضمن صفوف القلعة البيضاء.



واصدر الأهلي بيانا أوضح فيه موقف النادي من علاج اللاعب وجاء فيه



أكد جهاز كرة القدم بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج ، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه



وحرص الخطيب على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه ، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه احد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد .



وأكد الجهاز على أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل؛ سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الكابتن الخطيب؛ لأن سياسة الاهلي لم تتغير، ولن يتخلى يوما عن أبنائه، كما ان رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته، والتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى المانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا ، وسيظل مؤمن وكل ابناء الاهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم.



جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى أحد البرامج التليفزيونية ، وحاول البعض أن يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس أن هناك تقصيرا من النادي الأهلي وهو عكس الحقيقة تمامًا ويحظى اللاعب بكل اهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه.