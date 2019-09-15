مذكرة تفاهم بين جامعة بنها وأكاديمية موسكو الروسية للطب البيطرى

وقع الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب والدكتور ايفان ايفانوفتش رئيس أكاديمية موسكو الحكومية للطب البيطرى والتكنولوجيا الحيوية بموسكو مذكرة تفاهم بين الجامعة والأكاديمية وذلك فى مجال التبادل الطلابى والعلمى.



جاء ذلك على هامش زيارة وفد جامعة بنها برئاسة المغربى والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطرى للأكاديمية فى إطار سياسة جامعة بنها للانفتاح على العالم وبناء شركات وتبادل طلابي بين الجامعة والمؤسسات التعليمية العريقة.



وقال الدكتور المغربي إن اتفاقية التعاون تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتعليمية والبحثية والمهنية المتخصصة مع الجانب الروسي، وكذلك تبادل الطلاب والأساتذة بين الجانبين مما يسهم فى تطوير قدراتهم و مهاراتهم المهنية والعلمية.



وأضاف أنه تم خلال الزيارة عقد لقاء مع عدد من الأساتذة المتخصصين ومناقشة سبل التعاون المستقبلي وكذلك زيارة عدد من الأقسام العلمية والإكلينيكية والمعامل البحثية أكاديمية موسكو الحكومية للطب البيطري التى تعتبر من أعرق المؤسسات التعليمية بموسكو فى هذا المجال ومجهزة بكافة الوسائل التعليمية الحديثة.



من جانبه أكد الدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري أن التعاون العلمي مع الأكاديمية والتبادل الطلابي والبرامج التدريبية سوف ينعكس بصورة إيجابية على العملية التعليمية بالكلية، مشيرا إلى أنه تم زيارة مزرعة الأسماك البحثية والمعهد البحثى للطيور واللذان يعدان من أكبر المعاهد البحثية المتخصصة فى هذا المجال بروسيا.



فيما أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن الجامعة حريصة على تطوير العملية التعليمية ودعم فرص التدريب بما يساهم فى دعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.



وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بالانفتاح على العالم وتكوين شراكات وتعاون دولي، بهدف زيادة التبادل الطلابي ودعم بناء قدرات شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس.



يذكر أن جولة المغربى وغانم فى أكاديمية موسكو الحكومية بروسيا رافقهم خلالها عدد من المبعوثين المصريين بالأكاديمية ومنهم الدكتورة مها عبدالله الحاصلة على بكالوريوس الطب البيطرى بمشتهر – جامعة بنها والتى تقوم بإعداد رسالة الدكتوراه فى الأكاديمية والدكتور عماد الدين الشاهد باحث مساعد بمركز البحوث الزراعية.

