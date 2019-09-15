لتعزيز العلاقات الثنائية.. وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزور مصر

وصل الدكتور أندرو موريسون، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة إلى مصر اليوم، لمناقشة تعزيز الروابط بين الدولتين.



ويلتقي الوزير البريطاني خلال الزيارة بوزيرة الاستثمار، وكبار المسؤولين بالحكومة المصرية، كما سيقابل د. موريسون البابا تواضروس الثاني.



وقال د. موريسون في مقتبل زيارته إن المملكة المتحدة شريك قوي لمصر في رحلتها نحو الإصلاح الاقتصادي وإني أتطلع إلى لقائي مع وزيرة الاستثمار وتحقيق تقدم ملموس في شراكتنا الاقتصادية المتنامية".



وأضاف السفير البريطاني، جيفري آدامز: "تعد المملكة المتحدة من أهم شركاء مصر في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة ومنها التجارة بطبيعة الحال فإن زيارة د. موريسون تلقي الضوء على خطة المملكة المتحدة أن تظل في مقدمة الدول التي تدعم التنمية في مصر".