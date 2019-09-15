اليابان تجنى ثمار مؤتمر تيكاد – 7 وبنوكها تفتح بوابات جديدة للاستثمار في أفريقيا



وشهدت ممرات وقاعات "مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا"TICAD7 عددًا من التطورات المهمة كان أبرزها مذكرة تفاهم وقعتها "الوكالة الأفريقية لتأمين التجارة" ATI مع وكالة يابانية لدعم الصادرات و3 من أكبر البنوك اليابانية يتم بموجبها تأسيس "منصة اليابان" داخل أفريقيا، التي ستعمل على صياغات متنوعة لدعم تقليص مخاطر الاستثمارات بالنسبة للشركات والمستثمرين اليابانيين الراغبين في الدخول باستثماراتهم في القارة الأفريقية.



وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين "الوكالة الأفريقية لتأمين التجارة"، ومؤسسة "نيبون للتصدير وتأمين الاستثمار" NEXI، وهي وكالة دعم الصادرات في اليابان، بالإضافة إلى البنوك اليابانية الثلاثة، فإنه سيتم اطلاق "منصة اليابان" التي ستحتضنها الوكالة الأفريقية في مقرها الرئيسي في العاصمة الكينية نيروبي، والتي تستهدف تقديم التغطية الملائمة لتقليص المخاطر بما يغري المستثمرين والشركات اليابانية على الدخول إلى الأسواق الأفريقية.



وتعطي الاتفاقية المبرمة بين الوكالة الأفريقية والبنوك اليابانية الثلاثة ("مؤسسة سوميتومو ميتسو المصرفية"، و"ميزوهو بنك"، و"مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية" التي وقعت اتفاقًا مماثلًا مع الوكالة الأفريقية في وقت سابق)، مؤشرًا مهمًا للعالم يؤكد أن أفريقيا دخلت بالفعل إلى بؤرة الاهتمام بالنسبة لليابان التي أصبحت تنظر إلي القارة باعتبارها مقصدًا استثماريًا استراتيجياُ سيتيح للشركات والمستثمرين اليابانيين استثمارات فعالة ومثمرة وتفتح أمامهم فرصًا واعدة في أسرع قارات العالم نموًا.



وأشاد مسئولو البنوك اليابانية بمذكرة التفاهم المبرمة مؤكدين أنها ستتيح أمامهم قدرًا كبيرًا من المرونة والتهيئة للتعامل مع الحلول المتطورة التي تقدمها "الوكالة الأفريقية لتأمين التجارة" ATI، التي بات ينظر إليها بوصفها مؤسسة إقليمية قوية تعمل على تيسير إدارة الأعمال أمام رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في القارة الأفريقية.



مثل مؤتمر "تيكاد 7" للتنمية الأفريقية الذي استضافته العاصمة اليابانية طوكيو مؤخرا حدثًا بارزًا في العلاقات اليابانية الأفريقية يسهم في التمهيد لاقامة شراكات بمليارات الدولارات بين الجانبين في صورة صفقات ومشروعات مشتركة واستثمارات يابانية تُضخ في القارة، ويتضمن الاتفاق تهيئة خط ائتمان من البنوك اليابانية الثلاثة تزيد قيمته على مليار دولار لدعم صفقات الشركات والمصدرين ورجال الأعمال اليابانيين في أفريقيا خلال السنوات المقبلة.