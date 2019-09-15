لمواجهة السيول.. البحر الأحمر تعلن الطوارئ

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن استعدادها لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال موسم الشتاء، بتجهيز عدد من مخرات السيول والبحيرات والسدود لمواجهة أى أمطار غزيرة وسيول.



وأكد أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر أن تلك الإجراءات جاءت ضمن الخطة التى وضعتها وزارة الرى بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر وإدارة الأزمات، حيث بدأ تنفيذ تلك الخطة بعد السيول التى تعرضت لها مدينة رأس غارب.



وأضاف عبدالله أنه تم الانتهاء من تنفيذ بحيرة صناعية بوادى الدرب برأس غارب مشيرا الى أن سعة البحيرة الصناعية تفوق المليون متر مكعب من مياه السيول، وتسهم فى حماية وسط وجنوب المدينة من أخطار سيول وادى الدرب.



وكشف محافظ البحر الأحمر أن أعمال الحماية من أخطار السيول شملت إنشاء 10 سد ركامي و6 بحيرات و6 حواجز ترابية خلف البحيرات وإنشاء 1 حائط توجيه دبش ففى قرية الشيخ الشاذلى تم إنشاء سد أم سمرة وسد أم حرينة وسد أم دهييس وفى شلاتين بجانب إنشاء سد وادى حوضين 1 وبحيرتين صناعيتين بحيرة صناعية وحاجزين ركامين وفى رأس غارب تم إنشاء سد حواشية وفى الغردقة تم الانتها من إنشاء سد أبو ملكة سد فالق الوعر و بحيرة أم ظلفه بحيرة فالق السهل بحيرة فالق الوعر بحيرة أيو ملكه وفى قرية عرب صالح إنشاء حائط توجيه 1680م.



وكلف محافظ البحر الأحمر، السبت، رؤساء المدن وإدارة الأزمات وقطاع المياه الجوفية، ومسؤولي الطرق والكباري بالمرور على كباري ومخرات وبرابخ السيول، لإزالة أي عقبات تواجه الاستعداد للسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.



وقامت لجنة فنية تضم ممثلين عن قطاع المياه الجوفية بالبحر الأحمر، وهيئة الطرق والكباري وإدارة الأزمات ومدير عام مركز الأزمات بالديوان العام، أعمالًا في المرور والتفتيش على جاهزية مخرات السيول والبرابخ بمدينة القصير.



وقامت اللجنة بالمرور على كافة مخرات السيول والبرابخ، بداية من الكيلو 40 شمالا حتى الكيلو 50 جنوبا بمدينة القصير وتمت معاينة البرابخ الموجودة على جانبي الطرق على أرض الواقع، وقامت اللجنة بإعداد تقرير عن حالة السدود وحالة كل بربخ، حيث تضمن التقرير جاهزية مبنى الإغاثة وتواجد كافة المستلزمات بالمخازن استعدادا لحدوث السيول.



ومن جانبة قال اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إن المحافظة استعدت لاستقبال موسم الشتاء من خلال الانتهاء من إنشاء وتجهيز 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية، و11 حاجزا ترابيا وقناة صناعية، وحاجز توجيه، بتكلفة إجمالية بلغت 572 مليون جنيه.



