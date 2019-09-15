بعد هدفه في مرمى كانو سبورت.. رقم تاريخي لـ وليد سليمان مع الأهلي

نجح وليد سليمان لاعب النادي الأهلي في تسجيل هدف الأهلى الثانى في شباك كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.



ورفع حاوي الأهلي رصيده من الأهداف الإفريقية إلى 17 هدفا متربعا على قمة هدافي الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في البطولات الإفريقية، واحتل وليد سليمان المركز الخامس في القائمة التاريخية لهدافي نادي القرن في البطولات الإفريقية التي يتصدرها الكابتن محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي برصيد 37 هدفا،ويأتي محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق في المركز الثاني برصيد 32 هدفا.



ويأتي عماد متعب نجم الأهلي السابق برصيد 28 هدفا في المركز الثالث ، فيما احتل محمد بركات، وفلافيو، المركز الرابع برصيد 18 هدفا، وبعد الهدف الذي أحرزه اليوم في مرمى كانوا سبورت تقدم وليد سليمان إلى المركز الخامس برصيد 17 هدفا بالتساوي مع حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق.