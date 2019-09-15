للحد من تلوث الهواء.. البيئة: جمع 31.5 طن قش أرز وفحص 1942 منشأة صناعية

نفذت وزارة البيئة من الإجراءات للحد من تلوث الهواء الحاد، تتضمن عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص عدد ٨٨٣٥ سيارة حتى وتبين مخالفة ١٨٠٠ سيارة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.



يأتي ذلك استمرار لجهود وزارة البيئة بجهازيها والأفرع الإقليمية بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، تكثيف الجهود و اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتشديد على أهمية التعاون مع كافة الجهات المعنية للسيطرة على مصادر تلوث الهواء ومجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة.



كما أكدت الوزارة أنه تم تجميع ما يقرب من ٣١٦٢٧ طن قش أرز حتى بالتعاون مع وزارة الزراعة من خلال مواقع التجميع والتي تم العمل بها حتى الآن وعددها ٣١١موقعا، وذلك للتعامل مع قش الأرز والاستفادة منه بدلا من حرقه، وتم تحرير ٣٠ محضرا للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات الزراعية.



وفى سياق متصل تم التفتيش على عدد من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيث قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على ١٩٢٤ منشأة صناعية و تبين مخالفة عدد ٣٧٢ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وفي إطار الدور التوعوى لوزارة البيئة وفروعها الإقليمية تم تنفيذ ٨٦٠ ندوة توعوية حتى تاريخه، لتوعية المزارعين بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره، و البدائل المطروحة التى تعظم الاستفادة من المتبقيات الزراعية و الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس و المفارم و الجرارات الزراعية بأجر رمزى و كذلك الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.



وأكدت الوزارة أنه سيتم اليوم عقد اجتماع موسع بين السادة وزراء البيئة والتنمية المحلية والزراعة والسادة المحافظين لمتابعة سير العمل بالمنظومة.



والجدير بالذكر أنه يتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء وترحب وزارة البيئة باستقبال شكواكم من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 022525640. كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528