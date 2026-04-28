أعلن الجيش اللبناني، إصابة عسكريين بجروح جراء استهداف إسرائيلي لدورية تابعة للجيش في بلدة مجدل زون، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمرا بإخلاء 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان، بما يشمل منطقة جنوب نهر الليطاني، محذراً بعزمه استهداف مواقع تابعة لحزب الله.



ووجه متحدث جيش الإحتلال في منشور وُزع على سكان المنطقة- ونقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنذاره إلى سكان لبنان المتواجدين في القرى والبلدات الغندورية وبرج قلاويه وقلويه والصوانة والجميجمة وصفد البطيخ وبرعشيت وشقرا وعيتا الجبل وتبنين والسلطانية وبير السناسل ودونين وخربة سلم وسلع ودير كيفا.







