أول تعليق من العراق على استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

نفى العراق، الأحد، استخدام أراضيه في تنفيذ هجمات استهدفت منشأتي نفط في السعودية مشيرا إلى واقعة أوقفت أكثر من نصف إنتاج المملكة.



وقالت الحكومة العراقية في بيان: "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المُسيرة".



وأضاف البيان أن العراق "يؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه وأن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات".