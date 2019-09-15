للأسر الأكثر احتياجا.. الأورمان: نفذنا 12 ألف مشروع تنموي في الفيوم

تستكمل جمعية الأورمان دورها الخدمى فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الاجتماعية خلال شهر سبتمبر من خلال توزيع (37) مشروعا تنمويا متمثلا فى (13) كشك، و (24) قرض حسن على الأسر الأكثر احتياجًا من مراكز محافظة الفيوم المختلفة ( إبشواى – إطسا – سنورس – طامية – الفيوم – يوسف الصديق ).



وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر، ليدر دخلًا ثابت لهذه الأسر مع الأخذ فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.



وأضاف شعبان أن الجمعية قدمت منذ بداية العمل فى محافظة الفيوم (12181) مشروعا تنمويا متمثلا فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.



وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.



والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الفيوم تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية.