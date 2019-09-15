ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للأسر الأكثر احتياجا.. الأورمان: نفذنا 12 ألف مشروع تنموي في الفيوم

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:27 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تستكمل جمعية الأورمان دورها الخدمى فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الاجتماعية خلال شهر سبتمبر من خلال توزيع (37) مشروعا تنمويا متمثلا فى (13) كشك، و (24) قرض حسن على الأسر الأكثر احتياجًا من مراكز محافظة الفيوم المختلفة ( إبشواى – إطسا – سنورس – طامية – الفيوم – يوسف الصديق ).

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر، ليدر دخلًا ثابت لهذه الأسر مع الأخذ فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأضاف شعبان أن الجمعية قدمت منذ بداية العمل فى محافظة الفيوم (12181) مشروعا تنمويا متمثلا فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الفيوم تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية.
للأسر الأكثر احتياجا.. الأورمان: نفذنا 12 ألف مشروع تنموي في الفيوم
للأسر الأكثر احتياجا.. الأورمان: نفذنا 12 ألف مشروع تنموي في الفيوم
للأسر الأكثر احتياجا.. الأورمان: نفذنا 12 ألف مشروع تنموي في الفيوم
للأسر الأكثر احتياجا.. الأورمان: نفذنا 12 ألف مشروع تنموي في الفيوم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروعات تنموية وخدمية لغير القادرين بالأقصر

يحدث في كفر الشيخ .. توزيع 24 قرضا حسنا على الأسر الأكثر احتياجًا

دعما لأبناء قنا.. مشروعات تنموية وقروض حسنة للشباب والأسر الأولى بالرعاية

حياة كريمة.. 5348 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية في الأقصر.. صور

5346 مشروعا تنمويا من الأورمان للأسر الأكثر احتياجا بقنا

الأورمان تنفذ 8429 مشروعا تنمويا في المنيا.. صور

ترشيحاتنا

لاستمرار ترسيخ العدل وتطبيق الشرع.. الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

ابراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن تأخر إعلان تولي إيهاب جلال قيادة المنتخب

شاهد.. هند عبدالحليم على الشط بـ كاش مايوه

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 9 - 2019 في مصر .. فيديو

فيديوجراف | الكشف عن موقف غامض لحظة وفاة عزت أبو عوف

ضاحي خلفان يفتح النار: أنتم أضعف ما في الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور