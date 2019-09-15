الجدعان اوى.. خالد الصاوى بصحبة كريم عبد العزيز وشيكو ومحمد ثروت

نشر الفنان خالد الصاوى، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" تضم عددا من نجوم الفن من حفل زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد.



وظهر في الصورة رفقة خالد الصاوى الفنان كريم عبد العزيز، ومحمد ثروت، وشيكو، ولاقت الصورة إعجاب متابعيهم، وعلق خالد الصاوى على الصورة قائلًا: "الجدعان اوى".



يذكر ان اخر اعمال خالد الصاوى فيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته النجم تامر حسنى حيث قررت الشركة المنتجة عرضه فى أجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.



الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.