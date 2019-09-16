قصة خلاف غنوة مع شقيقتها انغام .. أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين لـ صدى البلد : جدة ابني تستغله ومش هسكت.. وهذا سبب انفصالى عن الراحلة



-حكاية الفيديو :



قال أمير عبد الباقي إنه تعمد نشر الفيديو الذي ظهر فيه نجله وهو يبكي اثناء تنفيذ حكم الحضانة لصالح جدته عبر فيسبوك لكي يكشف حقيقة مشاعر ياسين تجاه عائلة والدته.



وأضاف إن نجله كان يبكي لانه لا يريد الذهاب مع جدته ، مشيرا الى انه خلال فترة تواجده معه في منزله قال له :" انا عايز اعيش معاك ومرحوش لجدتي".



وتابع امير عبد الباقي :" يكفي ان نجلي رافض العيشة معهم ويكره التواجد معهم ويريد ان يبقى معى ولكن القانون لن يسمح لي بذلك".



وشدد امير عبد الباقي انه يحاول ضبط النفس والتوزان في ردود افعاله تجاه جدته ياسين ، بعدما ظهر في الفيديو المتداول وهو ينفعل عليها بسبب محاولتها الكيدية لاستفزازه اثناء تنفيذ الحكم.



-سبب خلافات غنوة وانغام



قال أمير : والدة غنوة هي من زرعت الكراهية والضغينة في قلب غنوة منذ الطفولة ضد شقيقتها أنغام، وهي من زرعت بداخلها فكرة دخول المجال الفني من أجل محاربة أنغام والقضاء عليها".



وأضاف: "بعد وفاة غنوة تصالحت والدتها مع أنغام من أجل المصلحة فقط وليس حبا منها فهي بطبعها شخص ينافق ويلهث وراء المصلحة".



وشدد أمير عبد الباقي: "تفكير والدة غنوة كان سطحيا فلا يمكن لغنوة أو غيرها منافسة أنغام أو محاربتها أو تصفية حسابات، لأن الموسيقار محمد علي سليمان ساعد أنغام ولم يقدم نفس المساعدات لغنوة".



-جدة الطفل ياسين تستغله وتستحوذ على امواله



أكد أمير والد الطفل ياسين أن نجله أخبره بأنه لم يحصل على أجره من دور "يوسف" في مسلسل "زي الشمس"، لافتا إلى أن ياسين أخبره بأن جدته "ماجدة عبد الحليم" أوهمته أنها فتحت له حسابا في البنك باسمه.



وتابع :"عائلة مطلقتي غنوة تستغل ياسين أسوأ استغلال وهو بالنسبة لهم مجرد "سبوبة" يحصلون على أموال من شهرته دون النظر لأهمية استقراره الأسري في هذه المرحلة لأنه طفل ويكون شخصيته".



وأضاف أمير عبد الباقي: "تمسك والدة غنوة بحضانة ياسين ليس بدافع الحب والحنان لكن بهدف المصلحة فياسين البيضة التي تبيض ذهبا لذلك تمنعه عني".



وأشار أمير عبد الباقي إلى أنه على أتم استعداد للتكفل بمصاريف ياسين كاملة.. وليس بحاجة لـ أدواره في المسلسلات أو مشاركته في إعلانات.



-مصير الحضانة



كشف أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين أنه الآن يمشي بخطوات في قضية إسقاط حضانة ماجدة عبد الحليم والدة مطلقته الراحلة غنوة عن نجله ياسين ونقلها إلى خالته أنغام وفقا للقانون المصري.



وقال أمير"المناخ الأسري الذي يعيش فيه ياسين ابني ومن قبله والدته غنوة غير متزن والعائلة غير سوية ولا يوجد انضباط ولا قيم لذلك أخشى على ابني من جدته التي تستغله أسوأ استغلال".



ولفت أمير عبد الباقي إلى أنه يرى أن أنغام هي الأنسب لتولي حضانة ياسين لأنها في الأساس خالته والأهم أنها شخصية عادلة ومحترمة وهي من طالبت بالتكفل بمصاريف ياسين المدرسية.



ولفت أمير عبد الباقي إلى أنه أيضا ينتظر حكم القضاء في قضية رؤية نجله ياسين.



-سبب رفض دخول نجله التمثيل :



تحدث أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين عن سبب رفضه احتراف نجله مهنة التمثيل في عمر مبكر لأنه لا يزال طفلا وتتكون شخصيته، مؤكدا أنه لا بد أن يعيش جميع المراحل العمرية بشكلها الطبيعي.



وأضاف أن عائلة والدته الراحلة غنوة وجدته هم من يقومون بالاتفاق مع منتجين على مشاركة ياسين في أعمال فنية دون الرجوع إليه.



وأكد أمير عبد الباقي أنه يحترم الفن كثيرا ويقدره لأنه في الأساس عازف كمان وخريج معهد الموسيقى العربية ولكن نجله مازال طفلا يكتسب مهارات ويكون شخصيته لذلك لا بد من التركيز على جوانب أخرى.



وانتقد أمير عبد الباقي مشاركة نجله في مسلسل زي الشمس بسبب قصة المسلسل التي تعتمد على فكرة وفاة والدته مقتولة، قائلا ؛ "ابني عاش هذه المأساة في الحقيقة وتوفيت والدته فعل يعقل أن يعيش تلك التجربة في التمثيل أيضا".



-لم يلق نظرة الوداع على غنوة



قال أمير عبد الباقي، مطلق الفنانة الراحلة غنوة، إنه تلقى خبر وفاتها حين كان يقوم بالتسوق يوم العطلة الأسبوعية، واتصل به والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وأخبره بأن غنوة توفيت في حادث سير.



وأضاف أمير عبد الباقي أنه شعر بالصدمة لأن وفاتها كانت مفاجئة، لافتًا إلى أنه لم يتمكن من الذهاب إلى المستشفى من أجل إلقاء نظرة الوداع عليها.



وكشف أمير عبد الباقي عن سر عدم تواجده في المستشفى لأنه كان يرى أن تواجده سيزيد من حدة توتر الموقف، لأن علاقته ليست على ما يرام بأقارب وأصدقاء غنوة.



وصرح أمير عبد الباقي بأن "البعض رأى أن طريقة انفصالي عن غنوة كانت مهينة، لذلك فضّلت عدم الحضور، ولكني شاركت في تلقي عزائها مع والدها".



- ابني لم يحزن على وفاة والدته :



فجّر أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين مفاجأة من العيار الثقيل حول الحالة النفسية التي عاشها نجله بعد الوفاة المفاجئة لوالدته الفنانة الراحلة "غنوة".



وقال أمير عبد الباقي "ياسين لم يكن مرتبطًا بوالدته الارتباط الفطري كأم وطفلها لأنهما كانا يعيشان حياة غير مستقرة بسبب أسلوب المعيشة والناس الذين يسكنون معهم في منزل عائلة غنوة".



وأضاف أمير عبد الباقي: "في العزاء جاء طفل وقال لابني مامتك عند ربنا، قال له يلا نلعب وهو ما يعكس الاضطراب النفسي الذي يعيشه ابني بسبب الأزمات التي افتعلها أهل غنوة".



وأشار أمير عبد الباقي إلى أن غنوة شخصية طيبة وصاحبة القلب الابيض وعائلتها ظلمتها كثيرا بسبب تصرفاتهم ومحاولتهم محاربة شقيقتها الفنانة أنغام من خلال استخدامها.





طرفان يتصارعان وكل منهما يوجه الاتهامات للآخر، حتى وصل الأمر الى ساحات القضاء بين عازف الكمان أمير عبد الباقي ووالدة مطلقته غنوة " ماجدة عبد الحليم" بسبب صراع على حضانة الطفل ياسين ، نجل أمير والراحلة غنوة.فبعد الانتشار الكبير لـ فيديو تنفيذ حكم ضم حضانة ياسين الى جدته، والذي ظهر فيه باكيا بسبب عدم رغبته في ترك والده، أجرى صدى البلد حوارا مع أمير عبد الباقي ليكشف أسباب خلافاته مع عائلة طليقته غنوة، وموقف شقيقتها انغام من تلك الخلافات وعن علاقتها بنجله ياسين.