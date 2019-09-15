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رياضة

أقوى من ديربي برشلونة و ريال مدريد.. الصحف الإنجليزية تتحدث عن مباراة السوبر المصري

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:26 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
ياسمين تيسير
سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 20 سبتمبر المقبل على استاد برج العرب بحضور جماهيري 5 آلاف مشجع لكل فريق. 

وأكدت صحيفة ميرور الإنجليزية أن مباراة الأهلي والزمالك تحظى باهتمام وحب الجماهير حول العالم، حيث أكدت أنه ديربي من أقوى ديربيات العالم ويعقبه ديربي برشلونة وريال مدريد الإسباني. 

وأضافت الصحيفة أن الكرة المصرية في طريقها للازدهار مرة أخرى، خاصة في ظل إقامة المباراة وسط حضور جماهيري تحت إدارة حكام أجانب لضمان الحياد التام

وقامت الصحيفة بترتيب الديربيات من حيث الأقوى وجاء الترتيب كالتالي :

1- سيلتيك × رينجرز (أسكتلندا)
2- بوكا جونيورز × ريفر بلايت (الأرجنتين)
3- الأهلي × الزمالك (مصر)
4- ريال مدريد × برشلونة (إسبانيا)
5- أولمبياكوس × باناثانايكوس (اليونان)

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 20 سبتمبر المقبل بين الأهلي المتوج بدرع الدوري الممتاز والزمالك بطل بطولة كأس مصر على استاد برج العرب.


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