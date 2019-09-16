أفضل أنواع الرجيم الصحية يحول جسمك لماكينة حرق

أفضل أنواع الرجيم الصحي للتخلص من الوزن الزائد وإنقاص الوزن تبحث عنه الكثير من السيدات فهل تحلمين بالرشاقة بعيدا عن ملل الرجيمات القاسية.







إليك أفضل أنواع الرجيم الصحى والتى تعد أفضل الرجيمات على الإطلاق والتى تعتمد على السعرات الحرارية وتساعد فى الوقت نفسه على كسر ثبات الوزن وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون.

أفضل أنواع الرجيم الصحى السريع .. ورجيم الثلاثة أيام لنسف الدهون





يساعد الرجيم على التخلص من 3 إلى 4 كيلوجرامات من الوزن







1/4 دجاجة مشوية أو شريحة كبدة مشوية







+ طبق خضار سوتيه







+ 4 ملاعق أرز







أفضل أنواع الرجيم الصحى .. رجيم الـ 10 أيام لحرق الدهون





يساعد الرجيم على التخلص من 3 كيلوجرامات من وزنك







جبن قريش أو شيدر ( 100 جم)





500 جم فراخ مشوية







افضل نوع رجيم صحى .. رجيم كسر ثبات الوزن لـ 7 أيام





يساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات من وزنك







اليوم الاول :







جميع أنواع الفواكه

اليوم الثاني ..





جميع أنواع الخضار

اليوم الثالث :







مزيج من الخضراوات والفواكه

اليوم الرابع :





4 ثمرات موز مع 5 أكواب لبن خالى الدسم

اليوم الخامس..





لحوم + 4 سلاطة طوال اليوم







اليوم السادس ..







فواكه طوال اليوم







اليوم السابع ..





شوربة الكرنب الحارقة + فراخ مشوية اى كمية







افضل نوع رجيم صحى.. رجيم ال5 أيام



الافطار







قطعة جبن قريش + 1 توست سن







الغداء ..





ملعقتان من الأرز الأبيض

+ صدر دجاجة مشوية

أو شريحتان من فيليه الدجاج المشوي

+ طبق من السلطة.

أو شريحتان من السمك المشوى

+ طبق سلاطة خضراء



+ 3 ملاعق من الأرز



العشاء

3 ملاعق فول بالليمون

+ ربع رغيف بلدى

+ كوب زبادى + كوب زبادى



الإفطار:كوب شاى بلبن خال الدسم+ 2 شريحة بسكويت بدون سكربعد الإفطار بساعتين :ثمرة فاكهةالغداء :أو 5م مكرونة.العشاء:كوب زبادى لايتافضل انواع الرجيم الصحى .. الإفطار يوميًا:قطعة من جبنة القريش+ شاي أو قهوة دون سكر.افضل انواع الرجيم الصحى ..اليوم الأولالغداء :شريحة لحم مسلوقة أو مشوية + طبق خضار سوتيهالعشاء :كوب زبادي + طبق سلاطة خضراءافضل انواع الرجيم الصحى ..اليوم الثاني :الغداء :طبق شوربة كرنب +.فراخ مشويةالعشاء :+ ربع رغيف سنافضل انواع الرجيم الصحى اليوم الثالث :الغداء :طبق صغير من التورلى+ طبق سلاطة خضراء .العشاء :200 جم لحوم مشوية أو مسلوقةافضل انواع الرجيم الصحى .. اليوم الرابع :الغداء :خضروات مسلوقة ني * ني+ 3 ملاعق أرز مسلوقالعشاء ..قطعة جبن قريش+ 1 توستافضل انواع الرجيم الصحى .. اليوم الخامس :الغداء :سمك مشوي+ سلاطة خضراء مرة واحدة من خيار + خس+ طماطم.العشاء :عدد 2 بيضة مسلوقة+ طبق سلاطة خضراءافضل انواع الرجيم الصحى اليوم السادس :الغداء :+ خضروات مسلوقة أو ني * ني.العشاء :(100 جم ) جبن شيدر+ ثمرة فاكهةافضل انواع الرجيم الصحى اليوم السابع :الغداء :لحوم مشوية أو مسلوقة+ سلاطة خضراءالعشاء :كوب زباديافضل انواع الرجيم الصحى اليوم الثامن :الغداء :500 جم سمك مشوي+ سلاطة خضراء مرة واحدة من خيارالعشاء :(100 جم جبن شيدر+ برتقالةافضل انواع الرجيم الصحى اليوم التاسع :الغداء :طبق شوربة كرنب+ شريحتان من الفراخ المشويةالعشاء :برتقالة أو شريحة بطيخ.افضل انواع الرجيم الصحى اليوم العاشر :الغداء :طبق سلاطةطبق كوسة سوتيهالعشاء:كوب زبادىافضل نوع رجيم صحى ..