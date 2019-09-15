أفضل ممثلة كوميدية .. رامي رضوان يوجه رسالة لزوجته دنيا سمير غانم

هنأ الإعلامي رامي رضوان زوجته الفنانة دنيا سمير غانم لحصولها على جائزة أفضل ممثلة كوميدية من مهرجان القنوات الفضائية العربية.



ونشر رامي رضوان صورة لـ زوجتة الفنانة دنيا سمير غانم أثناء استلامها الجائزة وعلق عليها قائلا "الف مبروووووك حبيبتي ما شاء الله ربنا يوفقك دايما".



وكانت الفنانة دنيا سمير غانم حصلت علي جائزة أفضل ممثلة كوميدية من مهرجان القنوات الفضائية العربية أول أمس الذي أقيم بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.