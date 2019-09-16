سيدة تونس الأولى.. قصة شاذلية السبسي التي رحلت بعد وفاة زوجها بشهرين

أعلن حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ، وفاة والدته شادلية قايد السبسي ، وقال في تدوينة على صفحته على موقع فيسبوك انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية، أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي".





أزمة صحية

وتوفيت شاذلية فرحات السبسي، (83 عاما) أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي ، بعد تعرضها لأزمة صحية ونعتها الرئاسة التونسية، في بيان، فيما يتجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، حيث توجه أكثر من 7 ملايين ناخب في تونس، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين 24 مرشحا.





7 سيدات

وعرفت تونس سبع سيدات أولى لخمسة رؤساء وهن زوجتين لبورقيبة، زوجتين لبن علي، زوجة للمبزع، زوجة للمرزوقي وزوجة للباجي قائد السبسي، وآخرهن شادلية قايد السبسي زوجة الباجي قائد السبسي حتى وفاته في 25 يوليو 2019.





تاريخ ميلادها

ولدت شادلية سعيدة فرحات السبسي في عام 1936 ، وكانت محامية وسياسية، و سيدة تونس الأولى السابقة ( 2014 - 2019 )بصفتها زوجة الرئيس الباجي قائد السبسي السابق.





زوجة تقليدية

عام 1958 تزوجت من الباجي قائد السبسي وهي تصغره بعشر سنوات، ولهما أربعة أبناء، بنتان، أمل وسلوى، وولدان، حافظ وخليل، ويعتبرها التونسيون امرأة ظل لدى مقارنتها بليلى الطرابلسي، سيدة تونس الأولى في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسابقتها في النظام البورقيبي وسيلة بن عمار، وقد اختارت البقاء بعيدا عن الأضواء، وفضلت أن تكون الزوجة التقليدية، ولم يتجاوز دورها بالقصر المحافظة على البروتوكولات الرسمية، ومرافقة زوجها حين يتوجب ذلك.





نادرة الظهور

كما كانت نادرة الظهور إعلاميا حتى أن التونسيين لم يسمعوا صوتها قط، ولم يروها إلا في مناسبات قليلة حين رافقت زوجها في بعض جولاته الخارجية.





الظهور الأخير

وجذبت زوجة الرئيس الرحل، الأنظار في حفل التأبين الذي أعقب الجنازة العسكرية، قبل نقل الجثمان إلى مدافن العائلة وانضمام الجماهير، حينما ارتدت زوجة السبسي شادلية سعيدة فرحات، ونجلته الكبرى آمال قائد السبسي، اللون الأبيض بمراسم عزائه، طبقا للعادات والأعراف التونسية القديمة المتبعة، حيث إنه يجب على أسرة الراحل عدم ارتداء الأسود وإنما الأبيض.





الدعم لزوجها

ورغم كونها لا تظهر كثيرًا في المناسبات الاجتماعية سواء الرسمية منها وغير الرسمية، إلا أنها رفضت الإقامة في قصر قرطاج، وفضلت البقاء في منزلها مع أبنائها وأحفادها وكانت تذهب إلى قصر قرطاج في المناسبات الرسمية.





دعم ابنها

وكانت الداعم لنجلها حافظ، المدير التنفيذي في حزب نداء تونس، وطالبته بعدم التخلي عن حزب والده والتمسك بالموقع الأول، حيث وقفت بجانبه وأظهرت محبتها المفرطة له في كل خلافاته مع والده الذي لم يخفف تذمره من ابنه مرات عديدة، وهذا الدعم الكبير مكنة من السيطرة أكثر على الحزب وتكوين علاقات داخلية وخارجية، وأصبح حافظ يترأس اللقاءات الحزبية.

وفاة السبسي