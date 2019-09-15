ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول تعليق من نوال الزغبي على الصلح مع إليسا .. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:16 م
اليسا ونوال الزغبى
اليسا ونوال الزغبى
أحمد إبراهيم
كشفت المطربة نوال الزغبى عن أول تعليق لها بعد صلحها مع إليسا، وذلك أثناء مقابلتهما فى عزاء سيمون أسمر والذى أقيم منذ أيام قليلة.

وقالت نوال الزغبى خلال استضافتها فى "عرب وود": أن ما بينهما كان سوء تفاهم وليس خلافا، وهو ما انتهى بعد أن قابلتها في عزاء المخرج سيمون أسمر، وأنا أحبها وأحب صوتها.

وأضافت نوال الزغبى قائلة : قد تشهد الأيام القليلة المقبلة عودة متابعتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وأنها تحب هذا الأمر سواء إلغاء المتابعة أو استمرارها.

وكانت ظهرت إليسا في فيديو تؤكد فيه على أنها حينما رأت نوال الزغبي فى العزاء وجدت نفسها تسلم عليها بمحبة، لتؤكد أنه لا يوجد مشاكل شخصية بينهما، ليتعانق الثنائي بعد هذا اللقاء.

وكانت إليسا حذفت نوال الزغبي من موقع التدوين الاجتماعي تويتر بسبب المنافسة على لقب نجمة روتانا الأولى وحدوث تراشق لفظي بين جمهور إليسا ونوال الزغبي.

وصرحت نوال الزغبي في أكثر من حوار تلفزيوني، بأن ما فعلته إليسا لا يهمها لأنهما في الأساس ليس أصدقاء أو بينهما ود وهما مجرد زميلتان في نفس المجال.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الكاش مايوه.. نوال الزغبي توجه رسالة لجمهورها

عملولها بلوك .. نوال الزغبي ترد على إليسا وهيفاء وهبي .. فيديو

على أغاني المهرجانات.. هيفاء وهبي ترقص مع فتاة في الساحل الشمالي ..فيديو

أحمد إبراهيم يكشف عن سر قطع علاقته بـ أصالة وطارق العريان بعد الزواج من أنغام

ماجي بو غصن توجه رسالة إلى نوال الزغبي

اللي براسي عملته.. نوال الزغبي بأطلالة صيفية على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

نانسي عجرم تبهر متابعيها في حفل تعميد ابنتها الصغرى.. ومتابعون: شبه أبوها

جدول مباريات الدوري المصري بعد التعديل .. المواعيد والتاريخ

فضيحة.. محافظة بني سويف تطلب من أعضاء البرلمان سد رواتب المدرسين

بـ شورت وجاكيت وعروسة.. نيكول سابا فى إطلالة غريبة.. شاهد

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

سيارة بورش 2019.. تركي آل الشيخ يرصد جائزة كبرى.. جاوب واكسب

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

متابعة تحرج مفيدة شيحة بسبب أنفها.. ورد غير متوقع من الإعلامية

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

ضربة جديدة للإرهابية .. إخوان تونس تعترف بهزيمتها في انتخابات الرئاسية

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

تراجع في 15 بنكا.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 15 سبتمبر

لسه في العمر بقية.. الناجي من الموت يروي لـ صدى البلد تفاصيل حادث ميكروباص صفط اللبن

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف مثير .. دوللي شاهين بإطلالة غير متوقعة على الإنستجرام

بالتول الأبيض .. نانسي عجرم في عمادة ابنتها الصغيرة مع زوجها

بـ جيب حمراء.. درة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية التونسية