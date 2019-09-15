أول تعليق من نوال الزغبي على الصلح مع إليسا .. فيديو

كشفت المطربة نوال الزغبى عن أول تعليق لها بعد صلحها مع إليسا، وذلك أثناء مقابلتهما فى عزاء سيمون أسمر والذى أقيم منذ أيام قليلة.



وقالت نوال الزغبى خلال استضافتها فى "عرب وود": أن ما بينهما كان سوء تفاهم وليس خلافا، وهو ما انتهى بعد أن قابلتها في عزاء المخرج سيمون أسمر، وأنا أحبها وأحب صوتها.



وأضافت نوال الزغبى قائلة : قد تشهد الأيام القليلة المقبلة عودة متابعتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وأنها تحب هذا الأمر سواء إلغاء المتابعة أو استمرارها.



وكانت ظهرت إليسا في فيديو تؤكد فيه على أنها حينما رأت نوال الزغبي فى العزاء وجدت نفسها تسلم عليها بمحبة، لتؤكد أنه لا يوجد مشاكل شخصية بينهما، ليتعانق الثنائي بعد هذا اللقاء.



وكانت إليسا حذفت نوال الزغبي من موقع التدوين الاجتماعي تويتر بسبب المنافسة على لقب نجمة روتانا الأولى وحدوث تراشق لفظي بين جمهور إليسا ونوال الزغبي.



وصرحت نوال الزغبي في أكثر من حوار تلفزيوني، بأن ما فعلته إليسا لا يهمها لأنهما في الأساس ليس أصدقاء أو بينهما ود وهما مجرد زميلتان في نفس المجال.





