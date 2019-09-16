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بفستان برتقالي كت قصير وخلخال.. سالي عبد السلام في إطلالة جديدة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:04 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت المذيعة سالي عبد السلام علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام " صورة لها جديدة. 


وظهرت سالي علي بإطلالة بفستان برتقالي كت وقصير وحذاء برتقالي بكعب عالي واعتمدت سالي تسريحة شعرها المعتادة الكيرلي حيث تكتفي بأنسداله علي كتفيها واعتمدت مكياج هادئ .


وارتدت سالي اكسسورات باللون الذهبي مع خلخال بقدمها ، والتقطت سالي الصورة وهي جالسة ولكنها نالت إعجاب متابعيها. 

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