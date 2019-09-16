بفستان برتقالي كت قصير وخلخال.. سالي عبد السلام في إطلالة جديدة

نشرت المذيعة سالي عبد السلام علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام " صورة لها جديدة.
وظهرت سالي علي بإطلالة بفستان برتقالي كت وقصير وحذاء برتقالي بكعب عالي واعتمدت سالي تسريحة شعرها المعتادة الكيرلي حيث تكتفي بأنسداله علي كتفيها واعتمدت مكياج هادئ .
وارتدت سالي اكسسورات باللون الذهبي مع خلخال بقدمها ، والتقطت سالي الصورة وهي جالسة ولكنها نالت إعجاب متابعيها.
وظهرت سالي علي بإطلالة بفستان برتقالي كت وقصير وحذاء برتقالي بكعب عالي واعتمدت سالي تسريحة شعرها المعتادة الكيرلي حيث تكتفي بأنسداله علي كتفيها واعتمدت مكياج هادئ .
وارتدت سالي اكسسورات باللون الذهبي مع خلخال بقدمها ، والتقطت سالي الصورة وهي جالسة ولكنها نالت إعجاب متابعيها.