بفستان برتقالي كت قصير وخلخال.. سالي عبد السلام في إطلالة جديدة

نشرت المذيعة سالي عبد السلام علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام " صورة لها جديدة.





وظهرت سالي علي بإطلالة بفستان برتقالي كت وقصير وحذاء برتقالي بكعب عالي واعتمدت سالي تسريحة شعرها المعتادة الكيرلي حيث تكتفي بأنسداله علي كتفيها واعتمدت مكياج هادئ .





وارتدت سالي اكسسورات باللون الذهبي مع خلخال بقدمها ، والتقطت سالي الصورة وهي جالسة ولكنها نالت إعجاب متابعيها.

