علاء عبد العال يثير الجدل حول مدرب المنتخب: حسن شحاتة لا يقارن وجلال الأنسب

علق علاء عبد العال، المدير الفني السابق لنادي الداخلية، على واقعة اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مدرب المنتخب المصري.



اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني



وأضاف عبد العال خلال لقائه بفضائية "تايم سبورت"، أن مقارنة حسن شحاتة بغيره في قيادة المنتخب الوطني غير مقبولة على الإطلاق معلقا : "يتم اختياره مباشرة دون وضعه في مقارنة مع أحد".



اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني



وأكد علاء عبد العال أن إيهاب جلال المدير الفني الحالي للنادي المصري هو الأنسب لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة خصوصا في ظل امتلاكه قدرات فنية وتكتيكية على أعلي مستوي متابعا: "يليق باسم الدولة المصرية".



