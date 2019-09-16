هاني حتحوت: الإعلان عن تولي إيهاب جلال تدريب منتخب مصر خلال أيام.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اتحاد الكرة سيعلن خلال أيام اسم المدير الفني لمنتخب مصر، الذي طال انتظاره فترة طويلة، وطرح العديد من الأسماء المهمة في التدريب المصري.



وأضاف هاني حتحوت خلال تقديمه برنامج "الماتش"، على قناة "صدى البلد": لا يوجد وقت رسمي للإعلان عن اسم المدير الفني، متابعا: تم الاستقرار بالفعل على المدير الفني ومعاونيه، من حيث مدرب حراس المرمى، والفريق الطبي.



وأكد هاني حتحوت، أن الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري، هو الأقرب لتولي قيادة المنتخب بكل الدلائل والبراهين.