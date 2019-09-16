إطلالة شبابية لـ أحلام أخفت بها عمرها الحقيقي

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، ظهرت فيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، بعد المؤتمر الصحفي للموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس.



وظهرت أحلام الشامسي، في أحدث جلسة تصوير بإطلالة عشرينية شبابية، أخفت بها عمرها الحقيقي وهو 50 عامًا، ليتفاجئ متابعيها بالإطلالة.



وعلقت أحلام الشامسي على الصور قائلة: "من المؤتمر الصحفي اليوم لموسم #ذا_فويس عبر شاشة كل العرب #ام_بي_سي شو رايكم باللوك ؟؟".



يذكر أن آخر أعمال المطربة أحلام كان فيديو كليب أغنية "أبرحل" الذي تم طرحه على اليوتيوب وحقق أعلى المشاهدات.



