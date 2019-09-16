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حماية المستهلك: هذه أسباب ضعف جودة الإنترنت داخل مصر.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:44 ص
صدى البلد
توك شو
كشف الدكتور أحمد شعبان، رئيس قسم الاتصالات بجهاز حماية المستهلك، أسباب ضعف جودة الإنترنت داخل مصر، موضحا أن الجودة والسرعة تعتمد بنسبة 95% على البنية التحتية للخطوط.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم": أن الشركات الأربعة التي تقدم خدمة الإنترنت في مصر، لم تهتم حتى الآن بالبنية التحتية للخطوط؛ الأمر الذي يؤثر بدوره على جودة الخدمة وعدم رضا المواطنين عنها، لافتًا إلى أن هناك محاولات خلال الفترة الأخيرة من إحدى الشركات لتطوير الخدمة بشكل لائق.

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