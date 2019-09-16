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فن

تامر حسنى ينشر صورة جديدة من حفل استاد القاهرة .. والجمهور: اتبهدلنا فى الحفلة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:58 ص
صدى البلد
منار نور
نشر الفنان تامر حسنى صورة جديدة له من حفله الأخير باستاد القاهرة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتوالت التعليقات السلبية على الصورة بسبب غضب بعض جمهور تامر حسنى من حفله الأخير.

وجاءت التعليقات كالتالي: _
الحفلة الأخيرة كانت وحشة بس كفاية إننا شوفناك" _ " كنت متألقا فى الحفلة بس اتبهدلنا شوية " _ " ياريت ياتيمو ماتعملش حفل فى استاد القاهرة تانى اتبهدلنا والله".

تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" وهو من بطولة زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

وتغير اسم الفيلم أكثر من مرة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.
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Photo by @readytoshooteg Design by @adelibrahim10

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