ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ديانا حداد تتجاوز المليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة جمالو.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
سعيد فراج
حققت الفنانة ديانا حداد، مليونا و175 ألف مشاهدة بأغنيتها الجديدة «جمالو» التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "جمالو" لـ ديانا حداد، باللهجة المصرية، وهي من كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: أحمد عبد السلام، ومن إنتاج روتانا.

وعلى جانب آخر، حصدت أحدث أغاني ديانا حداد «أحبك وكذا»، 2 مليون ونصف المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد ما تم طرحها يوم الأربعاء 3 يوليو 2019 عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية "أحبك وكذا" لـ ديانا حداد، من كلمات فراس الحبيب، وألحان على صابر، وتوزيع ومكس محب الراوي.

يذكر أن أحدث أعمال ديانا حداد، كانت أغنية "عشيري" وهي باللهجة الخليجية من كلمات وألحان سعيد الدوبي.

وأعادت ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ 4 عقود بعنوان "سيوف العز" من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وألحان المطرب محمد عبده، التي لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحبك وكذا لـ ديانا حداد تتخطى المليون مشاهدة.. فيديو

ديانا حداد تحصد 1.5 مليون مشاهد بـ بحبك وكذا.. فيديو

أحبك وكذا لـ ديانا حداد تحصد 1.6 مليون مشاهدة.. فيديو

أحبك وكذا لـ ديانا حداد تتخطى الـ2 مليون مشاهدة.. فيديو

أحبك وكذا لـ ديانا حداد تحصد 2.5 مليون مشاهدة.. فيديو

روتانا تطرح جمالو لـ ديانا حداد.. غدًا الخميس

ترشيحاتنا

شاهد .. نجم مسرح مصر يرزق بمولوده الثاني سفيان

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدى

نجم الزمالك السابق يحدد وجهته بعد إعلانه اعتزال كرة القدم .. فيديو

بجامب سوت وحذاء رياضي .. سميرة سعيد فى إطلالة جديدة بـ TheVoice 5

إطلالة شبابية لـ أحلام أخفت بها عمرها الحقيقي

بفستان برتقالي كت قصير وخلخال.. سالي عبد السلام في إطلالة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدوري المصري الممتاز 2019 -2020 .. جدول المباريات بالملاعب والمواعيد .. شاهد

سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

بفستان رياضة.. نسمة محجوب بلوك غريب .. والجمهور: روشة أوي