في عيد ميلادها.. كيف أعلنت إمارات رزق عن خبر طلاقها؟

يوافق اليوم الاثنين، 16 سبتمبر 2019، عيد ميلاد الفنانة السورية إمارات رزق، التي تصدرت جوجل قبل أيام قليلة، بعدما أعلنت خبر طلاقها لتضج السوشيال ميديا بهذا الخبر، وبمناسبة احتفالها بعيد ميلاد الـ34، نرصد كواليس إعلانها عن خبر الطلاق الذي أحدث هذه الضجة.



أعلنت الفنانة السورية امارات رزق عبر انفصالها عن زوجها الفنان السوري ​حسام جنيد​ ، عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



نشرت إمارات صورة لها وعلقت قائلة :"أبغض الحلال عند الله الطلاق..... بس تم بيني وبين حسام...بتمنى التوفيق لابو وطن وانشالله تكون الحياة الجاي أحسن إلي والو بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي أسئلة او تعليقات عن هالموضوع... واللي بيجي من الله يا محلاه".



يذكر أن امارات رزق تزوجت من المطرب حسام جنيد ورزقا بابنهما وطن عام 2013، وتشاركا سويا بتقديم برنامج نورت سمانا الذي عرض عام 2014، وفي سبتمبر 2018 أنجبت ابنتهما إحساس.