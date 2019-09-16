ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلادها.. كيف أعلنت إمارات رزق عن خبر طلاقها؟

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:51 ص
إمارات رزق وطليقها
إمارات رزق وطليقها حسام جنيد
سعيد فراج
يوافق اليوم الاثنين، 16 سبتمبر 2019، عيد ميلاد الفنانة السورية إمارات رزق، التي تصدرت جوجل قبل أيام قليلة، بعدما أعلنت خبر طلاقها لتضج السوشيال ميديا بهذا الخبر، وبمناسبة احتفالها بعيد ميلاد الـ34، نرصد كواليس إعلانها عن خبر الطلاق الذي أحدث هذه الضجة.

أعلنت الفنانة السورية امارات رزق عبر انفصالها عن زوجها الفنان السوري ​حسام جنيد​ ، عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

نشرت إمارات صورة لها وعلقت قائلة :"أبغض الحلال عند الله الطلاق..... بس تم بيني وبين حسام...بتمنى التوفيق لابو وطن وانشالله تكون الحياة الجاي أحسن إلي والو بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي أسئلة او تعليقات عن هالموضوع... واللي بيجي من الله يا محلاه".

يذكر أن امارات رزق تزوجت من المطرب حسام جنيد ورزقا بابنهما وطن عام 2013، وتشاركا سويا بتقديم برنامج نورت سمانا الذي عرض عام 2014، وفي سبتمبر 2018 أنجبت ابنتهما إحساس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد رفيعة هانم.. 5 معلومات عن ليلى حمدي وعلاقتها بـ علاء ولي الدين |نوستالجيا

بفستان أحمر .. داليدا عياش تحتفل بعيد ميلادها

الطلاق يضرب الوسط الفني.. شيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود.. مي فاروق تعلن الخبر برسالة مؤثرة.. وهنا شيحة واحمد فلوكس الأبرز

مش عايزة أسئلة.. فنانة سورية تعلن طلاقها عبر إنستجرام

آخرهن نادين نجيم.. 5 نجمات يحصلن على لقب مطلقة فى 2019

ترشيحاتنا

بإطلالة أنيقة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار مع زوجها.. والجمهور: كفاية شياكة

ملك الحركات .. رسالة بركات وسعد سمير لـ مؤمن زكريا

بجامب سوت وحذاء رياضي .. سميرة سعيد فى إطلالة جديدة بـ TheVoice 5

السوبر الأفريقي.. التاريخ ينصف الزمالك أمام الترجي.. تعرف على تاريخ مواجهات الفريقين

اخبار الفن.. وفاة منيرة حمدى.. وآخر تطورات حالة عاصى الحلانى.. تعليق نوال الزغبى على صلحها مع إليسا

محمد الباز: الإخوان كانوا بيقلوا سمك في قصر الاتحادية

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

تشاجرا عقب الزفاف بأيام .. عروس الدقهلية تطعن زوجها بسكين وجهود مكثفة لضبطها

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

بفستان قصير.. زوجة محمد عادل إمام تبهر جمهوره بأنوثتها

مهدومة .. لجنة جرد القصور الرئاسية تفجر مفاجأة عن استراحة المعمورة | فيديو

سيارة بورش 2019.. تركي آل الشيخ يرصد جائزة كبرى.. جاوب واكسب

مين فستانها أحلى .. هنا الزاهد ولا أخواتها.. والجمهور: نور بونبوناية الفرح

نرجسية شديدة .. استشاري نفسي: حركات محمد علي المفرطة تشير إلى تعاطية للمخدرات .. شاهد

المصري يكشف تفاصيل إتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

البدري مكروه وجلال الأنسب .. تفاصيل رفض المحترفين لحسام حسن في المنتخب

بإطلالة أنيقة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار مع زوجها.. والجمهور: كفاية شياكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار مع زوجها.. والجمهور: كفاية شياكة

بفستان قصير.. زوجة محمد عادل إمام تبهر جمهوره بأنوثتها

بملابس عادية.. بوسي في أحدث ظهور لها في لندن.. والجمهور: اه يادنيا