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أخبار العالم

وصول مقاتلات روسية إلى تركيا لهذا السبب

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
اردوغان ومقاتلات
اردوغان ومقاتلات سو 57
شريف سيد
أرسلت روسيا مقاتلة من طراز سو 57 إلى تركيا للمشاركة في معرض تكنوفيست 2019 بالأراضي التركية، وذلك عقب المباحثات التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول شراء هذه المقاتلات. 

ووفقا لوكالة تاس الروسية، فإن مقاتلة روسية من طراز سو 57 وصلت إلى مطار أتاتورك للمشاركة في الاحتفال المقرر له الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى المقاتلة سو 35 أس. 

وتعد المقاتلة Su-35 طائرة مقاتلة متعددة الأغراض فائقة المناورة متعددة الاستخدامات، ويمكن أن تحمل ما يصل إلى 8 أطنان من القنابل والصواريخ.

وتحاول أنقرة المقارنة بين سو 57 وسو 35 اس، من أجل الحصول عليها من روسيا كبديل عن طائرات أف 35 الأمريكية، التي قررت واشنطن إلغاء صفقتها مع أنقرة بسبب حصول الأخيرة على منظومة أس 400 الروسية.

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