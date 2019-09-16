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أخبار العالم

ترامب: نعرف من يقف وراء هجمات أرامكو بالسعودية ومستعدون للرد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:43 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتي نفط في السعودية لكنها تنتظر تقييم الرياض للحادث، وكيفية التعامل معه.

وأضاف ترامب على موقع التواصل "تويتر" حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم الاثنين: "تعرضت إمدادات النفط السعودية للهجوم، لدينا سبب للاعتقاد أننا نعرف الفاعل ومستعدون للرد بناء على التحقق لكننا ننتظر الاستماع للمملكة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي أكد في وقت سابق أنه سمح باستخدام النفط من المخزون الاستراتيجي إذا دعت الحاجة لتجنب النقص في الأسواق بعد الهجمات على "أرامكو"، في حين أعلن البيت الأبيض استعداد واشنطن للتحرك لحماية المصالح لأمريكية ، حال "تنفيذ إيران هجمات جديدة" على السعودية.

وكان معملان تابعان لشركة "أرامكو" السعودية قد تعرضا فجر أمس الأول السبت لهجوم تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة.

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