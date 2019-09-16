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الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين..فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:45 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الخريف بدأ مبكرًا، مؤكدًا أن الموضع الطبيعي لفصل الخريف بعد 10 أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة، الأولى، أن هناك سحبا منخفضة على شمال البلاد، السواحل الشمالية شهدت سقوط أمطار.

وأوضح أن درجات الحرارة أصبحت فى معدلاتها الطبيعية، و الشبورة تظهر فى الصباح الباكر بالمناطق القريبة من زراعات.

وأشار إلى أن المواطنين مطالبون بتوخي الحذر فى الساعات الأولى من الصباح، بسبب الشبورة.

وطالب من جميع السائقين بالسير بسرعة منخفضة حتى لا تحدث حوادث على الطرق.

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