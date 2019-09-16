عيار 21 بـ 681 جنيها.. سعر الذهب فى مصر اليوم 16-9-2019

استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 16 -9-2019 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر شيوعا 681 جنيها.



فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بين 584 جنيها.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا بين 778 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 5448 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 14 سعر 458 و454 جنيها، وعيار 10 سعر 324 جنيها.



وسجل السعر العالمى للذهب اليوم 24205 جنيهات للأوقية.



وكانت أسعار الذهب وصلت إلى أعلى مستوياتها لكنها سرعان ما عادت مرة أخرى للهبوط بسبب التحركات في الأسعار العالمية والتي تؤثر على السوق المحلية.



وقلص الذهب مكاسبه بعد تقرير ذكر أن مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرسون عرض صفقة تجارية محدودة على الصين، وهو ما قد يؤخر أو يلغي بعض الرسوم، مقابل تأكيدات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الزراعية.

