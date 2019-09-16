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أخبار البلد

لأول مرة.. مركز التنمية المحلية ينفذ 3 دورات تدريبية لـ 216 من العاملين بالمحليات

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:09 ص
صورة من الدورة
صورة من الدورة
إيمان البكش
ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة 4 دورات تدريبية، خلال الأسبوع الحالى يستفيد منها 216 متدربا، منها 3 دورات جديدة تنفذ لأول مرة، والأولى هى تنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم.

وتركز الدورة الثانية على تنمية مهارات العاملين والمديرين بإدارات تنفيذ الاحكام فى مجال مخالفات البناء والإزالات والشئون القانونية فى مجال مواجهة مخالفات المبانى، أما الدورة الثالثة فتأتى فى إطار تنشيط السياحة فى المحافظات وتهتم بتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة إضافة الى دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المناطق الصناعية بالمحافظات.

وتولى الوزارة أهمية كبيرة لتدريب العاملين سواء بالديوان العام أو المحافظات فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتعلم مهارات وعلوم جديدة خاصة القيادات الوسطى فى المحليات وتأهليهم لتولى المناصب القيادية في المحافظات موضحًا أنه تم وضع شروط تضمن استفادة العاملين فى الوحدات المحلية القروية والمراكز والمدن والأحياء من الدورات وضمان ملائمة المتدرب لطبيعة وتخصص موضوع الدورة وطبيعة عمله.

وأشارت الى استمرار خطة تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة حتى يونيو 2020، موضحة أن المركز ينفذه خلال الخطة 123 دورة تدريبية منها 111 حقيبة تدريبية جديدة على مدار 148 أسبوعا تدريبيا بمعدل 4 دورات أسبوعيًا على التوازى.

وتقدر عدد ساعات التدريب فى الاسبوع للدورة الواحدة 33 ساعة، وتم نشر خطة التدريب بأكثر من وسيلة لضمان وصولها لجميع العاملين فى الإدارة المحلية وحتى مستوى القرية وتعظيم دور الموارد البشرية فى المحافظات فى حسن اختيار المرشحين.
لأول مرة.. مركز التنمية المحلية ينفذ 3 دورات تدريبية لـ 216 من العاملين بالمحليات
لأول مرة.. مركز التنمية المحلية ينفذ 3 دورات تدريبية لـ 216 من العاملين بالمحليات
لأول مرة.. مركز التنمية المحلية ينفذ 3 دورات تدريبية لـ 216 من العاملين بالمحليات

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