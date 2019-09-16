ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة في المحافظات

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:20 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، العظمى تكون 30 والصغرى 24، أما السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 للعظمى والصغرى 23، أما الوجه البحري والقاهرة 33 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون العظمى 36 والصغرى 26، أما شمال الصعيد تكون العظمى 36 والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون العظمى 38 والصغرى 26.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العظمى بـ القاهرة 36.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة بالمحافظات

الأرصاد: استمرار الطقس حار رطب على المحافظات غدا..والعظمى 42

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13 - 8 - 2019 على محافظات مصر

الأرصاد: طقس الغد حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري .. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الصيف انتهى.. الأرصاد تعلن: مصر لن تشهد موجات حارة جديدة

ترشيحاتنا

الحوثي تهدد بتكرار الهجوم الإرهابي على السعودية..وتكشف: هكذا نفذ تفجير أرامكو

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها .. الإفتاء تحدد 3 مواقيت

3 ملايين جنيه تفصل تولي إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر.. تفاصيل

تعرف على حق الطفل مجهول الأب في استخراج شهادة ميلاد

بإطلالة أنيقة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار مع زوجها.. والجمهور: كفاية شياكة

بمكياج ناعم وشعر قصير.. هبة مجدي تتألق بإطلالة سوداء في بيروت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيكول سابا و زوجة تامر حسنى تتألقان بإطلالة متشابهة.. من الأجمل؟

لكل اسم حكاية.. شاطئ الغرام قبلة المصطافين بعد مغازلة ليلى مراد له.. صور

بمكياج ناعم وشعر قصير.. هبة مجدي تتألق بإطلالة سوداء في بيروت