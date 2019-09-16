بالبلطو الأبيض .. رئيس الوزراء يتفقد أحد مصانع المياه الغازية بالمنطقة الحرة

ارتدى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء البلطو الأبيض والقبعة البيضاء خلال تفقده احدى مصانع المياه الغازية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، حيث استمع رئيس الوزراء شرح لاستثمارات المصنع والمنتجات التي يصنعها ونشأتها في مصر وكمية التصدير للدول المستوردة، وفي نهاية الجولة، التقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع.



تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المنطقة الحرة بمدينة نصر بعد انتهاء أعمال تطويرها، وذلك بحضور، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وزير التنمية المحلية، ووزير التجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



واستهل رئيس الوزراء زيارته بتفقد مركز خدمات مستثمري المنطقة الحرة الذي يضم مُمثلين عن الجمارك وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات، وتم انشاؤه لتبسيط وتيسير كافة الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك في إطار السعي لربطه مع المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين.



وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالجهود المبذولة لتطوير البنية الأساسية في المنطقة الحرة بمدينة نصر، وتجهيزها وفقًا لأحدث النُظم العالمية؛ وهو ما سينعكس إيجابًا في تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات، بما يُيسر عمل المستثمرين، من منطلق الدور المهم الذي تقوم به المناطق الحرة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات، وذلك عن طريق إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل كل منطقة.