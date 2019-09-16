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رياضة

ميدو يحرج لجنة المسابقات عقب إعلان جدول مباريات الدوري الممتاز

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:27 م
احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
ياسمين تيسير
اعترض أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة على جدول مباريات الفريق بالدوري الممتاز موسم 2019-2020، والذي أعلنته لجنة المسابقات مساء أمس.

وكتب أحمد حسام ميدو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في أسبوعنا الأول سنلعب في الثالثة عصرًا أمام أسوان في درجة حرارة ٤٣ والفارق بين مباراتي الزمالك والجونة يومين ونصف فقط في مباراتي الأسبوعين الثاني والثالث، في حين أن فريق الجونة سيحصل على ٥ أيام راحة قبل مباراتنا.

وأضاف: "رغم كل ذلك لن نعترض إيمانا منا بأن لجنة المسابقات الحالية لجنة عادلة".

وتابع: "لن نعترض على أي شيء فيما يخص مواعيد وتواريخ المباريات حرصًا منا على أن يكون عندنا دوري منظم يتوفر به العدل على جميع الفرق المشاركة به.. أؤمن بحيادية اللجنة التي تدير كرة القدم الآن في مصر وسنفعل كل ما نستطيع لمساعدتهم للقيام بمهمتهم بنجاح".

ومن المقرر أن يبدأ فريق مصر المقاصة موسمه في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة فريق أسوان ثم فريق الزمالك ثم الجونة.




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