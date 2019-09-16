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رياضة

ميتشو الزمالك يطلب تسجيلات مباريات الأهلي قبل السوبر المصرى

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:19 م
ميتشو
ميتشو
ملك موسى
حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مطالبة الجهاز الإداري للفريق بتوفير أكبر عدد من تسجيلات مباريات فريق الأهلي.

ويرغب ميتشو في دراسة المنافس لمعرفة نقاط القوة والضعف في فريق الأهلي قبل لقاء يوم الجمعة المقبلة في السوبر المصري والمحدد لها على إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وتعود اليوم الإثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلي القاهرة قادمة من السنغال بعد الخسارة من جينيراسيون السنغالي.

وكان الفريق الأبيض خسر من جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف.

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