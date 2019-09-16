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سيارات

نصائح مهمة بعد تحويل سيارتك للغاز الطبيعي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:48 م
نصائح مهمة بعد تحويل
نصائح مهمة بعد تحويل سيارتك للغاز الطبيعي
اشرف عطية
بعد غلاء اسعار البنزين يبحث الكثيرون عن البدائل اما اقتناء سيارة كهربائية او تحويل وقود السيارة للغاز الطبيعي بدلا من البنزين، فعند اتخاذك لقرار تحويل السيارة يجب عليك اتباع بعض النصائح:

عند شراء سيارة جديدة أو إخضاع محرك السيارة لعمرة، تجنب استخدام الغاز الطبيعي لفترة قبل قطع مسافة 5 آلاف كيلو متر لان السيارة في هذا الوقت تكون في مرحلة تسمي بمرحلة التليين و يجب ان تتم علي نوع الوقود الموصي به من قبل الشركة المصنعة و هو البنزين.

عند بدء تشغيل المحرك استخدم البنزين أو السولار أولًا، ثم قم بالتحويل للغاز الطبيعي عند وصول المحرك إلى درجة الحرارة المناسبة لان الثواني الاولي لتشغيل المحرك يفضل ان تكون باستخدام البنزين وذلك للحفاظ علي عمر المحرك على المدي الطويل.

ايضا عند إيقاف عمل المحرك قم بالتحول للبنزين أو السولار لثواني قليلة ، ومن ثم قم بإيقاف تشغيل المحرك لتجهيز المحرك للعمل سريعا في اليوم التالي عند التدوير.

يجب عليك الاستغناء عن الأوزان غير الضرورية بالسيارة للحفاظ علي سحب السيارة و ضمان افضل اداء للمحرك لانها بالفعل ثقيلة بعد تزوييد السيارة باسطوانة الغاز التي يصل وزنها الي 100 كيلو جرام عند امتلائها.

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