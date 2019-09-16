ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط حداد ينصب على أهالى الغربية بزعم توفير فرص عمل بالخارج

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:53 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد المواطنين حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه من أصل مبلغ 70 ألف جنيه مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

أكدت التحريات صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها "حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية - سبق اتهامه والحكم عليه فى عدد 3 قضايا "شيك ، تبديد ، إيصال أمانة " والمحكوم عليه فيها بالحبس أربعة سنوات وشهرين"، وأنه يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط نصابين استوليا على أموال مواطنين بالغربية وسوهاج بزعم توظيفها

بزعم توفير فرص عمل بالخارج.. ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالنصب على المواطنين

ضبط 4 أشخاص نصبوا على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

ضبط عاطل نصب على آخر فى 260 ألف جنيه بزعم تسفيره للعمل بالخارج

ضبط شخص نصب على 4 مواطنين بالفيوم بزعم تسفيرهم للعمل فى الخارج

ترشيحاتنا

شاهد .. رعب وصرخات فوج سياحي بسبب هجوم قرش ضخم.. والدماء تغطي المياه

بيع كليتك بـ20 ألف جنيه .. ضبط ماسح أحذية يتاجر في الأعضاء البشرية

شيخ الأزهر يجري عملية جراحية في فرنسا

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 14 بنك اليوم الاثنين

منها الطنين والصداع .. تعرف على أضرار أعواد الأذن القطنية وبديلها

هارب من حكم بضرب والده.. مصرع طالب أثناء مطاردة مع الشرطة بالعمرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها.. صور

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور