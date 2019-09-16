ضبط حداد ينصب على أهالى الغربية بزعم توفير فرص عمل بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج.



البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد المواطنين حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه من أصل مبلغ 70 ألف جنيه مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.



أكدت التحريات صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها "حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية - سبق اتهامه والحكم عليه فى عدد 3 قضايا "شيك ، تبديد ، إيصال أمانة " والمحكوم عليه فيها بالحبس أربعة سنوات وشهرين"، وأنه يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.