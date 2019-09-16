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بين الناس

مواطن يشكو من سوء حالة كوبرى الدائرى بالمرج

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:14 م
تكسير طرق
تكسير طرق
كريم ناصر
بعث خالد حسين أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة احد مخارج كوبرى الدائرى الموجودة بحى المرج.

وأوضح خالد ان مخرج الدائرى الخاص بشارع مؤسسة الزكاة يعانى من تكسير بالارصفة و وجود المطبات الرملية ما يسبب العديد حوادث السير.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .

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