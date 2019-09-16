سندوتش في السريع.. طريقة عمل التونة بالشيدر



تعتبر التونة من الأطعمة التي تمد جسم الانسان بالفوائد، لما تحتوية من عناصر غذائية هامة مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والفيتامينات، كما انها تساعد في الوقاية ضد مرض السرطان، فنقدم وصفة سريعة لساندوتش التونة بالجبنة الشيدر وفقًا لموقع

"prevention"



مكونات ساندوتش التونة بالجبنة الشيدر

1 علبة تونة

2 ملعقة زيت زيتون

1 ملعقة مايونيز

1 فلفل احمر مفروم

2 بصل اخضر مفروم

4 قطع جبنة شيدر

2 شريحة طماطم

8 قطع خس

عيش



طريقة التحضير

وضع التونة والمايونيز والبصل الأخضر والفلفل الأحمر في وعاء

نضع ملعقة زيت في مقلاة على النار، ويضاف اليها الجبن لتسييحها.

تحضير العيش على حسب الرغبة، والبدء في حشو خليط التونة مع الجبنة الشيدر، وتزيينها بالطماطم والخس.