ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سندوتش في السريع.. طريقة عمل التونة بالشيدر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:30 م
تونة
تونة
قسم المرأة

تعتبر التونة من الأطعمة التي تمد جسم الانسان بالفوائد، لما تحتوية من عناصر غذائية هامة مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والفيتامينات، كما انها تساعد في الوقاية ضد مرض السرطان، فنقدم وصفة سريعة لساندوتش التونة بالجبنة الشيدر وفقًا لموقع
"prevention"

مكونات ساندوتش التونة بالجبنة الشيدر
1 علبة تونة
2 ملعقة زيت زيتون
1 ملعقة مايونيز
1 فلفل احمر مفروم
2 بصل اخضر مفروم
4 قطع جبنة شيدر
2 شريحة طماطم
8 قطع خس
عيش

طريقة التحضير
وضع التونة والمايونيز والبصل الأخضر والفلفل الأحمر في وعاء
نضع ملعقة زيت في مقلاة على النار، ويضاف اليها الجبن لتسييحها.
تحضير العيش على حسب الرغبة، والبدء في حشو خليط التونة مع الجبنة الشيدر، وتزيينها بالطماطم والخس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل السمك .. 5 وصفات مختلفة لأشهر خبراء الطهي

بمذاق لا تتوقعينه .. 3 طرق لتحضير البيتزا

ترشيحاتنا

رسميا .. مدحت شلبى يرحل عن نايل سبورت وينتقل إلى هذه القناة

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

إطلالة عصرية وجذابة.. ريهام أيمن تتألق فى أحدث ظهور لها

بفنجان قهوة .. حلا شيحة فى أحدث ظهور لها على انستجرام

بملابس كاجوال.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها.. صور

رخيصة وصعبة الرصد وتطير 50 ساعة.. درون سلاح الإرهاب ضد ارامكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. دانيال كريج ملطخا بالدم في كواليس فيلم جيمس بوند الجديد

حياتي في صورة.. هنا الزاهد تنشر صورا جديدة من زفافها

مش بالسن.. نجمات تجاوزن الخمسين تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019.. صور