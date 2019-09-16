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رياضة

نجم السد القطري يكشف عن سبب إقصاء النصر السعودى من دورى أبطال آسيا.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:21 م
أكرم عفيف لاعب السد
أكرم عفيف لاعب السد
محمد رشاد
كشف أكرم عفيف، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، عن استغلال فريقه لأزمة كبرى يعاني منها فريق النصر السعودى ، خلال المواجهة التي جمعتهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وودع النصر مسابقة دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي، بعد الهزيمة من السد، في مباراة الإياب (1-3)، بعد أن كان قد فاز ذهابًا على أرضه في الرياض بهدفين لواحد.

وأوضح عفيف في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، أن الجهاز الفني واللاعبين في السد، كانوا يعلمون أن النصر، سوف يخوض اللقاء، بإرهاق شديد، نظرًا لخوضهم مواجهة قوية في الدوري السعودي، يوم الجمعة الماضي.

وشدد نجم السد، على أن فريقه لعب على هذه الجزئية، وانتظر توقف لاعبي النصر مع مرور الدقائق، من أجل مباغتتهم وإحراز الأهداف في مرماهم.

جدير بالذكر أن النصر، كان قد تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي، من أجل تأجيل مواجهته مع الشباب، في الجولة الثالثة من الدوري، والتي أقيمت الجمعة الماضي، إلا أنه تم رفض هذا الطلب رسميًا.

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