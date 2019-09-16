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رياضة

%70 من قوام منتخبات مصر.. مرجان يشيد بأبطال الأهلي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:08 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
أشاد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي بما حققه أبناء النادي في الألعاب المختلفة من بطولات عالمية وعربية ومحلية، لافتا إلى أن رفع علم مصر بالخارج يعتبر أفضل إنجاز يمكن تحقيقه وهو ما يؤكد الدور الكبير للنادي الأهلي الذي يشكل أبطاله ولاعبوه حوالي ٧٠% من القوام الأساسي للمنتخبات الوطنية.

وقال خلال حفل تكريم الأبطال الذي أقامه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في فرع مدينة نصر إلى أن تكريم أبناء النادي يؤكد قيم النادي في دعم الناجحين والمتميزين ومساندتهم من أجل تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات.

وعبر مرجان عن سعادته الكبيرة بأن يكون تكريم الأبطال الذين شرفوا الرياضة المصرية في النادي الأهلي الذي يعد القلعة الرياضية الأبرز وهو ما يعد دافعا قويا لتحقيق المزيد من النجاحات.

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