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اقتصاد

اليوم.. اتحاد المصارف يطلق مؤتمر حل النزاعات التجارية والمصرفية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
المصارف العربية
المصارف العربية
محمد يحيي
ينظم اتحاد المصارف العربية، اليوم الثلاثاء وعلي مدار يومين بالقاهرة، فعاليات مؤتمر "الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية"، تحت رعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بهدف تسليط الضوء قضايا فض النزاعات المصرفية والتجارية والتشريعات المنظمة لها، بحضور كلا من الشيخ محمد الجرّاح الصباح، رئيس الاتحاد و وسام فتوح، الأمين العام للاتحاد و محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ونائب رئيس الاتحاد والمستشار أحمد سعيد خليل، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الأمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال وسام فتوح، الأمين العام للاتحاد، إن المصارف العربية تتكبد خسائر بسبب بطء تنفيذ الأحكام القضائية علي سير العمل المصرفي وبسبب الأوضاع السلبية المضطربة والتي تؤثر علي بيئة الاسثتمار والتجارة ، موضحا أنه من المهم بمكان تفعيل "مركز الوساطة والتحكيم» لدى إتحاد المصارف العربية ليكون المركز الموثوق والمتخصص في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية.

أوضح أن ذلك المركز يعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية والدولية في إطار متميز بالسرعة والفعالية وبتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين وذلك من خلال توفير قائمة راسخة من كبار المحكمين المعتمدين دوليا و إمكانية الاستعانة بمحكمين من خارج اللائحة المعتمدة لديه للتحكيم بين الفرقاء شرط أخذ موافقة المجلس الأعلى للتحكيم، و إجراءات الوساطة والتحكيم أمام هذا المركز هي أقل كلفة وبأسعار مدروسة من حيث التكلفة.

ذكر " فتوح" أن المركز يعتمد على السرية في كل ما يدور خلال جلساته التحكيمية، وتتمثل الضمانة في أن مجلسه الأعلى الذي يتمتع بالحياد التام تجاه المصارف والمؤسسات المالية أو الأفراد، ما يعطي للمركز مصداقية أكثر. وقد تم تحديد إجراءات الوساطة والتحكيم أمام المركز بصورة مبسطة جدا من أجل تمكين جميع المصارف والمؤسسات المالية أو الأفراد من اللجوء إليه والاستفادة من خدماته بشكل ميسر ودون أي تعقيدات.

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