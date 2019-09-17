جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب أدوية بـ636 ألف جنيه

أحبطت جمارك منفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي، محاولة تهريب كميات من الأدوية البشرية عبارة عن 204 ألف عبوة كريم بـ636 ألف جنيه، كانت مخبأة بأمتعة شخصية لراكب مسافر للأراضي السودانية.



قالت مصادر جمركية إن معلومات سرية وردت للمنفذ الجمركي باعتزام إحدي سيارات النقل المسافرة بتهريب كمية من الأدوية لخارج البلاد، ليتم اكتشاف السيارة و تفتيشها والكشف عن المضبوطات.



تم تشكيل لجنة جمركية من " أحمد جبريل ،أحمد الطيب ،حمدي مبارك ،أحمد إبراهيم، نصر الدين رضوان ،محمد ابراهيم"، وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار أحمد جعفري عطيتو مدير عام جمرك اسوان لإتخاذ الإجراءات اللازمة.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ أحمد صباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية وعلوي الملط رئيس الإدارة المركزيه لقطاع الخدمات الأمنية بتشديد واحكام الرقابه علي المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.